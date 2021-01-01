पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खेलकूद:भागलपुर ने खगड़िया काे तीन विकेट से पराजित किया

बांकाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
विनर ट्राॅफी के साथ भागलपुर टीम के खिलाड़ी। - Dainik Bhaskar
विनर ट्राॅफी के साथ भागलपुर टीम के खिलाड़ी।
  • अारएमके मैदान में स्व विंशभर चाैधरी मेमाेरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का खेला गया फाइनल मैच

शहर के अारएमके मैदान में स्व विंशभर चाैधरी मेमाेरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का रविवार काे फाइनल मैच भागलपुर बनाम खगड़िया के बीच खेला गया। जिसमें भागलपुर की टीम ने खगड़िया काे 5 विकेट से पराजित कर फाइनल ट्राॅफी अपने नाम कर ली। टाॅस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए खगड़िया की टीम 19 अाेवर मे 114 रन पर ही अाॅल अाउट हाे गई। खगड़िया टीम के विश्वजीत ने 39 रन का याेगदान दिया। वही लक्ष्य का पीछा करने उतरी भागलपुर की टीम ने 18 अाेवर में 7 विकेट खाेकर 115 रन बनाकर मैच काे जीत लिया। भागलपुर के सूर्यवंशम ने 55 रन की पारी खेलकर टीम काे जीत दिलाई। वही मैच में मैन अाॅफ द मैच का पुरस्कार भागलपुर के सूर्यवंशम काे दिया गया, जबकि टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सचिन काे मैन अाॅफ द सीरिज के पुरस्कार से नवाजा गया। मैच में अंपायर की भूमिका में रंजीत राय व सरफराज थे, जबकि स्काेरर के रूप में मदन ने अपनी भूमिका निभाई। माैके पर खेल संघ के सचिव िशवनारायण झा, सुबाेध झा, लालमणि मिश्रा, शेखर सुमन, सुधांशु कुमार, नीरज कुमार सहित कई खेल प्रेमी मुख्य रूप से उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser