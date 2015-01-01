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चोरी:पीएचसी बेलहर से बाइक की चोरी, प्राथमिकी दर्ज

बेलहर3 घंटे पहले
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बसमत्ता गांव के मिथिलेश पंडित ने पीएचसी बेलहर के सामने से बाइक चोरी हो जाने का प्राथमिक अज्ञात चोरों पर शनिवार को थाना में दर्ज कराया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएचसी गया था। जहां मुख्य गेट के बाहर बाइक खड़ी कर अंदर गया। बाहर आने पर बाइक गायब थी। वहीं, पुलिस छानबीन कर रही है।

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