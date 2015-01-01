पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बाजार गुलजार:करीब 15 करोड़ का जिले में काराेबार

बांका4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
धनतेरस के मौके पर गुरुवार को आभूषण दुकान में खरीदारी करती महिलाएं।
  • काेराेना काल और लॉकडाउन के कारण धनतेरस का बाजार रहा मंदा
  • फर्नीचर काराेबार में भी रही मंदी, माेबाइल के काराेबार पर भी पड़ा असर

काेराेना काल ने जहां अर्थव्यवस्था पर गहरा चाेट किया है, वहीं इसका असर इस बार धनतेरस जैसे माैके पर भी देखने काे मिला। बांका जिले में धनतेरस जैसे माैके पर काेराेना संक्रमण काल व हाल में ही हुए चुनाव ने अपना पूरा प्रकाेप छाेड़ा है। जिस कारण से पिछले साल की तुलना में इस बार करीब 10 कराेड़ के धनतेरस जैसे माैके पर कम काराेबार हुआ। पिछले साल भारी बारिश धनतेरस के माैके पर हाेने के बावजूद भी 20-25 कराेड़ के करीब का काराेबार हुआ था, लेकिन इस बार धनतेरस के माैके पर गुरुवार काे करीब 15 कराेड़ का काराेबार हुआ है। धनतेरस के अवसर पर लाेगाें ने माेबाइल, आभूषण बर्तन, वाहन आदि की खरीददारी की, लेकिन थाेड़ी फीकी रही। इस बार ज्यादा से ज्यादा लाेगाें ने महंगे आर्थिक समस्या हाेने के कारण महंगे समानाें की खरीददारी से परहेज करते हुए बर्तन, झाडु अादि की खरीदारी कर ही संताेष कर लिया, लेकिन कुछ तबके के लाेगाें ने वाहनाें, आभूषणाें आदि की भी खरीदारी की। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरि की पूजा पूजा हाेती है, ऐसा माना जाता है कि समुंद्र मंथन के दाैरान भगवान धन्वंतरि कलश हाथाें में लिये उत्पन्न हुई थी, जिस कारण से बर्तन खरीदने का रिवाज धनतेरस पर चल रहा है। वहीं आर्थिक रुप से सबल लोग धनतेरस के अवसर पर सोना, चांदी, वाहन सहित अन्य सामनों की भी खरीददारी करते है।

चार करोड़ के वाहन तो एक करोड़ के बर्तन बिके

धनतेरस के अवसर पर वाहनों की खरीदारी से लेकर बर्तन का बाजार में थोड़ी चहल पहल देखी की गयी। चार करोड़ के करीब के वाहनों का कारोबार हुआ है, जिसमें दो चक्का से लेकर चार चक्का व ट्रैक्टर शामिल है। वहीं 1 करोड़ के करीब बर्तन का कारोबार हुआ है। जबकि 2 करोड़ के आभूषण सहित मोबाइल व अन्य सामानों की लोगों ने धनतेरस पर खरीदारी की है। मां तारा बाजाज के प्रो. नवनीत कुमार ने कहा कि उन्हाेंने 75 वाहन की बिक्री की है, ताे वहीं टीभीएस शाे रुप के प्राे चिंटु दास ने कहा कि उनके शाे रुम से 66 बाइक की बिक्री हुई है। इसी प्रकार हीरो बाइक 60 बिके के है। इसके अलावे जयगुरु ऑटो मोबाइल ने महिंद्र ट्रैक्टर 15, सोनालिका ट्रैक्टर का 22 लाख का कारोबार हुआ है। वहीं लवकुश ज्वेलर्स ने 25 लाख के आभूषण बेचे, कल्याण ज्वेलर्स ने भी आभूषणोें की बिक्री की है।

बाजार में लोगों की भीड़ कई जगह लगा जाम

पिछले साल की तुलना में इस बार ना के बराबर बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी। पिछले साल जहां बारिश के बंद होते ही बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, और लोगों के भीड़ लगने के कारण बाजार में घंटों जाम जैसी स्थिति बनी थी, वैसा नजारा इस बार नहीं बन सका। लोग कोरोना को देखते हुए भी परहेज करते हुए बाजार में खरीददारी को आ रहे थे।

इस बार धनतेरस पर अपेक्षाकृत कम कारोबार

कोरोना और बढ़ती मंहगाई के कारण इस साल धनतेरस के अवसर पर बाजार में पिछले साल की तुलना में कारोबार कम हुआ। महज 15 करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है।
-सच्चिदानंद तिवारी, अध्यक्ष, चेंबर आफ कामर्स, बांका

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें