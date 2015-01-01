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विस चुनाव:लाॅटरी से 5 विस के वीवीपैट और वाेटर स्लीप की गणना

बांका4 घंटे पहले
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बिहार में तीन चरणाें में हुए विस चुनाव अब संपन्न हो गया, दस काे मतगणना है। बांका समाहरणालय सभागार में डीएम सुहर्ष भगत की उपस्थिति में काउंटिग सहायकाें का प्रशिक्षण कराया गया। डीएम ने सभी काउंटिंग सहायकाें से कहा कि लाॅटरी के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र के पांच बूथाें के वीवी पैट, वाेटर स्लीप की गणना की जाएगी। जिसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। इस क्रम में डीएम ने सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मियाें से भी प्रश्न पुछे, ताकि मतगणना के दौरान किसी प्रकार की दुविधा न रहे। डीएम के द्वारा सभी उपस्थित मतगणना कर्मियों को निदेश देते हुए कहा कि मतगणना कार्य में लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी।

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