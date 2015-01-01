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सुविधा:नप क्षेत्र के 12 घाटों पर बनेंगे चेंजिंग रूम

बांका4 घंटे पहले
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नुप के सभापति संतोष सिंह ने छठ को लेकर चांदन नदी छठ घाट सहित अन्य छठ घाट का शनिवार को निरीक्षण किया। सभापति ने चांदन नदी घाट में नगर प्रबंधक को चेंजिंग रूम बनाने व साफ-सफाई सहित अन्य चीजों को लेकर निर्देश दिया। शहर के चांदन नदी छठ घाट, एमआरडी छठ घाट, ओढ़नी नदी छठ घाट सहित अन्य घाटाें का जायजा लिया। सभापति ने कहा कि छठ पर्व को लेकर छठ घाटों की सफाई हो रही है। नगर परिषद क्षेत्र में 12 छठ घाट आते है सभी छठ घाटों का समतलीकरण किया जा रहा है। सभी छठ घाटों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनेंगे। सभी जगह ब्लीचिंग का छिड़काव, सैनिटाइज भी किया जाएगा। माैके पर नगर परिषद के नगर प्रबंधक रितेश कुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद जितेन्द्र राय, कुलदीप पासवान सहित अन्य लाेग मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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