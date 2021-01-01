पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कमी:उद‌्घाटन से पहले ही ब्लड बैंक की छत में आई दरार

बांकाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • 18 लाख की लागत से सदर अस्पताल में बने ब्लड बैंक की खामियां दूर होने के बाद ही होगा हैंडओवर

सदर अस्पातल में बीएमएसआईसीएल ने 960 वर्ग फीट में बल्ड बैंक का निर्माण कराया था। जिसमें उद‌्घाटन से पहले ही घटिया निर्माण उजागर हो रहा है। ब्लड के निर्माण में इस कदर अनियमिता बरती गई है कि अभी से इसी छत दरक गई है। घटिया निर्माण की शिकायत पर पिछले साल 26 सितंबर को राज्य स्वास्थ्य समिति के एनके गुप्ता ने सदर अस्पताल पहुंचकर ब्लड बैंक का निरीक्षण किया था।

इसमें उन्होंने खामियां पाई थी। उन्होंने कहा कि जब तक खामियों को दूर नहीं किया जाता तब तक भवन हैंडओवर नहीं लिया जाएगा। इधर, इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक अमरेश कुमार ने बताया कि बीएमएसआईसीएल को 1078 वर्ग फीट में ब्लड बैंक बनाना था। लेकिन 960 वर्ग फीट में ब्लड बैंक बना है। पूरा काम खत्म होने के बाद जांच में समस्या नहीं होती है तो ब्लड बैंक का हैंडओवर लिया जाएगा।

ब्लड बैंक की टपकती है छत गार्डन में बहेगा गंदा पानी

ब्लड बैंक से गंदे पानी के बाहव के लिए जिस पाइप को अंडर ग्राउंड किया जाना था, उसे संवेदक ने गार्डन में लगा दिया है। इससे ब्लड बैंक चालू होने के बाद सारा गांदा पानी अस्पताल के गार्डन में पहुंचेगा। वहीं इसकी सीलिंग में भी दरार हैं। जिसकी वजह से पानी टपकता है।

ब्लड बैंक नहीं होने से चली जाती है मरीजों की जान

बांका में ब्लड बैंक नहीं होने की वजह से हर साल दर्जनों लोगों की जान चली जाती है। सदर अस्पताल से ज्यादातर मरीज को गंभीर अवस्था में मायागंज भागलपुर रेफर किया जाता है, लेकिन रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं। अगर बांका में ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध होगी तो कई मरीजों की जान बच सकती है। सदर अस्पताल सहित जिले के अन्य अस्पतालों में भागलपुर मायागंज से ही ब्लड मंगाया जाता है। अगर बांका में ब्लड बैंक होगा तो मरीजों को कम समय में ब्लड उपलब्ध हो सकेगा।

डिजिटल एक्स-रे मशीन सदर अस्पताल पहुंची, जल्द होगा इंस्टॉल

सदर अस्पताल सहित बौंसी, अमरपुर व कटोरिया रेफरल अस्पताल में नई तकनीक वाले डिजिटल एक्स-रे मशीन लगाई जाएगी। जिसको लेकर कंपनी ने डिजिटल एक्स-रे मशीन संबंधित अस्पतालों में पहुंचा दी गई है। जल्द ही मशीन इंस्टॉल कर मरीजों की जांच शुरू कर दी जाएगी।

बुधवार को सदर अस्पताल में भी डिजिटल एक्स-रे मशीन पहुंची। अस्पताल प्रबंधक अमरेश कुमार ने बताया कि जल्द ही मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार से मरीजों को डिजिटल एक्स-रे मशीन की सुविधा मिलेगी। जानकारी हो कि अभी सदर अस्पताल में लगा पुराना एक्स-रे मशीन काफी पुराना हो चुका है। उस मशीन से गुणवत्तापूर्ण रिजल्ट नहीं आने से मरीजों का सही इलाज भी नहीं हो पाता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser