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सफाई अभियान:भरतशिला में डोर टू डोर कचरा का उठाव शुरू

शंभूगंजएक घंटा पहले
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भरतशिला पंचायत में शहर की तर्ज पर सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। पंचायत के हर वार्ड व गांव में भी डोर टू डोर कचरा का उठाव हो रहा है। यह व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत शुरू किया गया है। इसकाे लेकर पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव ने इससे संबंधित निर्देश जारी किया है।

पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया, वार्ड सदस्य व ग्राम कचहरी के न्याय मित्र व सचिव सहित विभागीय अधिकारी की देखरेख में यह योजना संचालित की जा रही है। अब गांव की गली-गली की नाली की भी प्रतिदिन सफाई होगी। साथ ही कचरा प्रबंधन के कार्य को भी सुव्यवस्थित किया जाएगा।

भरतशिला पंचायत में कचरा उठाव आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवाया जा रहा है। बता दें कि शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र के भरतशिला पंचायत पहला पंचायत है, जहां ठोस कचरा प्रबंधन यूनिट की स्थापना हुई है। भरतशिला पंचायत में ठोस कचरा प्रबंधन यूनिट की स्थापना होने से सड़क व गांव घर के कचरा को अब डोर टू डोर उठाव हाेगा।

कचरा उठाव के बाद प्रबंधन की समीक्षा होगी। साथ ही पंचायत क्षेत्र के सभी नालियों की नियमित सफाई, चूना या ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव की व्यवस्था भी की जाएगी। ताकि जल-जमाव व गंदगी से मच्छरों का प्रकोप नहीं बढ़े।

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