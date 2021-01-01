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इंटर परीक्षा:36 परीक्षा केंद्राें पर आज से इंटर परीक्षा केंद्र पर जूता-मोजा पहन आने पर संशय

बांकाएक घंटा पहले
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एसएस बालिका उच्च विद्यालय में तैयार की जा रही सीट। - Dainik Bhaskar
एसएस बालिका उच्च विद्यालय में तैयार की जा रही सीट।
  • संक्रमण रोकने को केंद्र सेनेटाइज, परीक्षा में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी
  • 10 मिनट पहले छात्र-छात्राओं काे परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य

बांका जिले के 36 परीक्षा केंद्राें पर आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ हाेने जा रही है। परीक्षा की सारी तैयारी जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग द्वारा कर ली गई है। परीक्षा काे शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त संचालित करने व छात्र-छात्राओं की सुविधा काे देखते हुए दिन भर एसएसए डीपीओ सह प्रभारी डीइओ निशित प्रणित बांका व अमरपुर क्षेत्र के परीक्षा केंद्राें की जांच करते रहे। जानकारी हाे कि इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में 22 हजार 171 परीक्षार्थी शामिल हाेने जा रहे हैं। जिसमें 10042 छात्राएं है। डीपीओ ने बताया कि संक्रमण के फैलाव काे ध्यान में रखते सभी परीक्षा केंद्राें काे सेनेटाइज कराया गया है। वहीं परीक्षा में शामिल हाेने वाले छात्र-छात्राओं व वीक्षकाें काे काेराेनागाइड का पालन करने का निर्देश दिया गया है। सभी केंद्राें पर थर्मल स्क्रीनिंग आदि की व्यवस्था भी कराई गई है, ताकि संक्रमण के फैलाव काे राेका जा सका। जानकारी हाे की आज से प्रारंभ हाे रहे इंटरमीडिएट की परीक्षा दाे पालियाें में हाेगी, जिसमें प्रथम पाली 9.30 से शुरू हाेगी, जिसमें 10 मिनट पहले छात्र-छात्राओं काे परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। प्रथम पाली में साइंस संकाय के भाैतिकी की परीक्षा हाेगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 1.45 से प्रारंभ हाेगी, जिसमें आर्ट्स संकाय के पाॅलिटिकल साइंस व भाेकेशनल हिन्दी ओल्ड व न्यू पैर्टन की परीक्षा हाेगी।

रजौन में इंटर परीक्षा के चार सेंटर
इंटरमीडिएट की परीक्षा रजौन के 4 सेंटरों पर सोमवार से होगी। जिनमें से दो बालिका एवं दो केंद्र बालक के लिए बनाए गए हैं। शिव सुभद्रा में 498, डीएन सिंह कॉलेज में 465, आरएसजे चौधरी इंटर कॉलेज धौनी में 563 तथा धौनी हाई स्कूल में 749 परीक्षार्थी इंटर की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर डेक्स, बेंच का इंतजाम करने के साथ ही सीटिंग प्लान के हिसाब से स्लिप लगाने का काम रविवार पूरे दिन चला। आरएसजे चौधरी का केंद्र अधीक्षक प्राचार्य डॉ अमरेंद्र कुमार चौधरी, धौनी हाई स्कूल के हेड मास्टर कुमार दिनकर एवं डीएन सिंह कॉलेज के केंद्र अधीक्षक प्राचार्य प्रो.जीवन प्रसाद सिंह को बनाया गया है।

जूता मोजा पहन आने का लिखित आदेश नहीं आया

ठंड को ले जूता माैजा पहनकर परीक्षार्थी काे केंद्र आने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन डीपीओ एसएसए ने कहा अब तक लिखित आदेश शिक्षा विभाग काे नहीं मिला है, जिस कारण पुराने आदेश के आलाेक में ही परीक्षा संचालित कराया जाएगा। अगर देर रात तक भी आदेश आ जाता है ताे जूता माैजा पहनकर आने वाले परीक्षार्थियाें काे केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा, और रात में ही सभी केंद्राें के केंद्राधीक्षकाें काे इसकी सूचना दे दी जाएगी। हालांकि अबतक लिखित आदेश नहीं मिलने की वजह से परीक्षा काे पुराने आदेश के अनुसार ही संचालित कराया जाएगा। आदर्श मतदान केंद्र की तरह ही इस बार परीक्षा के दाैरान आदर्श परीक्षा केंद्र बनाये गये है। बांका जिले में चार आदर्श परीक्षा केंद्र बनाये गये है। जिसमें बीडी एकेडमी अमरपुर, एनयूएच स्कूल अमरपुर, एकेपी विद्या विहार बांका एवं बाैंसी के परमेश्वर लाल खेमका सरस्वती विद्या मंदिर काे आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

परीक्षा की सारी तैयारी पूरी कर ली गयी है। केंद्र पर जूता माैजा पहनकर आने का लिखित आदेश अबतक प्राप्त नहीं हुआ है। देर रात भी आदेश मिलने पर अनुमति दे दी जाएगी, अन्यथा पूर्व आदेश के तहत परीक्षा संचालित कराया जाएगा। -
निशित प्रणित, डीपीओ एसएसए सह प्रभारी डीईओ, बांका

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