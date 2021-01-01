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हादसा:अलग-अलग हादसे में चार जख्मी, तीन रेफर

बांका/अमरपुरएक घंटा पहले
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बांका-कटाेरिया मुख्य मार्ग स्थित ककवारा के समीप बस की टक्कर से बाइक सवार युवक बुरी तरह से जख्मी हाे गया। जिसे स्थानीय लाेगाें ने इलाज के लिए सदर अस्तपताल में भर्ती कराया। जहां सदर अस्पताल के चिकित्सक डाॅ. दिलीप कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज रेफर कर दिया। कटाेरिया के सुरेश यादव अपने बाइक से बांका आ रहे थे। जहां ककवारा के समीप देवघर जा रही एक सवारी बस ने युवक के बाइक काे सामने से टक्कर मार दी।

उधर, अमरपुर में बाइक दुर्घटना में तीन युवक के जख्मी होने की खबर प्राप्त हुई है। कुल्हरिया गांव के राकेश दास, खेमीचक गांव के राजेश तांती एवं नीतीश तांती समेत तीनों एक बाइक पर सवार होकर रजौन बाजार से अपना घर कुल्हरिया जाने के क्रम में रास्ते में बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें तीनों जख्मी हो गए। वहीं घायलों में दो को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया।

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