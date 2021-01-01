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सुविधा:5 फरवरी से जीएनएम में पढ़ाई, क्लास रूम के बदले हॉल में बैठेंगी छात्राएं

बांकाएक घंटा पहले
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  • बंद थी पढ़ाई, 4 फरवरी तक छात्राओं को बुलाया गया हॉस्टल

सदर अस्पताल स्थित जीएनएम नर्सिंग स्कूल अब एक फरवरी की जगह पांच फरवरी से खुलेगी। सोमवार को पूरे जीएनएम नर्सिंग स्कूल को सैनिटाइज कराया जाएगा। जिसके बाद नर्सिंग की छात्राओं को 4 फरवरी तक हॉस्टल बुलाया गया है। प्रिंसिपल प्रज्ञा रानी ने बताया कि कोविड केयर सेंटर को पूरी तरह से बंद होने के बाद स्कूल की साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन का कार्य होने के बाद ही स्कूल में पढ़ाई शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक दिन में एक बैच को तीन-तीन घंटे तक पढ़ाया जाएगा। पढ़ाई क्लास रूम की बजाय हॉल में करायी जाएगी, ताकि शारीरिक दूरी का पालन किया जा सके। कोरोना काल में जीएनएम नर्सिंग स्कूल को कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। जिसे अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। स्कूल के बिल्डिंग में अब कोरोना का जांच भी बंद कर दिया गया है। कोरोना का जांच अब सदर अस्पताल के परिसर में ही किया जा रहा है। जानकारी हो कि पूर्व में सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों का कोरोना जांच जीएनएम स्कूल में कराया जाता था। ओपीडी के मरीजों की जांच अब भी की जा रही है, लेकिन जगह बदल दी गयी है।

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