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सुविधा:कोरोना वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का बनाया जा रहा डाटाबेस

बांका4 घंटे पहले
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  • सभी कर्मियों का डाटा जल्द विभाग को कराया जाएगा उपलब्ध
  • जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में उतार-चढ़ाव जारी

कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्य कर्मियों का डिटेल एक फॉर्म में भरकर विभाग को भेजा जाएगा। सदर अस्पताल के प्रबंधक अमरेश कुमार ने बताया कि कोरोना वैक्सीन आने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले कोरोना मरीजों को टीका लगेगा। जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। उसके बाद ही आम लोगों के लिए टीका उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल के 150 कर्मियों का डाटा तैयार कराया जा रहा है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। किसी दिन संख्या 20 के पार होती है तो किसी दिन 10 के नीचे रह जाती है। जिले में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 3199 पहुंच चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 90 के करीब है। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 17 हो चुकी है। ज्यादातर मरीजों की मौत भागलपुर के मायागंज अस्पताल में हुई है।

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