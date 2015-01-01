पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वसूली:पंजवारा में मैट्रिक के छात्रों से की जा रही अवैध वसूली

पंजवारा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • राशि की सबको मिलेगी प्राप्ति रसीद: प्राचार्य

बाराहाट प्रखंड के इंटरस्तरीय उच्च विद्यालय पंजवारा में मैट्रिक के छात्रों ने विद्यालय प्रशासन पर परीक्षा फीस के नाम पर अवैध उगाही करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है की जिन छात्रों के द्वारा पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उन्हें मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं दिए जाने की भी धमकी दी जा रही है। बता दें कि इन दिनों विद्यालय में मैट्रिक के परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की जांच परीक्षा चल रही है। परीक्षा देने पहुंचे कई छात्रों ने बताया कि कुछ छात्रों से प्रति छात्र 230 रुपये लिया गया है। जबकि कुछ छात्रों से 110 रूपये भी लिया गया है। छात्रों से लिए जा रही राशि का उन्हें कोई भी प्राप्ति रसीद नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस बाबत अन्य विद्यालय से यह बात सामने आई कि विद्यालय प्रशासन द्वारा अधिकतम प्रतिवर्ष छात्रों से डेवलपमेंट फीस से 40 रुपये, स्कॉलरशिप फीस 60 रुपये एवं परीक्षा फीस 30 रुपये लिए जा सकते हैं। इसके अनुसार छात्रों से मात्र 130 रुपये की राशि ली जानी चाहिए थी। प्रभारी प्रधानाध्यापक विमल कुमार ने बताया उक्त राशि विद्यालय की डेवलपमेंट फीस के लिए ली जा रही है। जिसकी प्राप्ति रसीद छात्रों को बाद में दी जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें