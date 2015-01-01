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कोरोना का असर:कोविड-19 के कारण चांदन में कम हुई बिक्री

चांदन5 घंटे पहले
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कोरोना काल के कारण इस वर्ष धनतेरस को लेकर चांदन बाजार मे कोई खास चहल पहल नहीं देखी गई। वैसे तो धनतेरस को लेकर बाजार मे तैयारियां जोर शोर से की थी और दुकानदारों को अच्छी बिक्री की उम्मीद थी मगर दुकानदारों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया।

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