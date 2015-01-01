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सुस्ती:मात्र 73 पैक्सों ने कराया ऑडिट, 116 का बाकी, धान खरीद में होगी समस्या

बांका3 घंटे पहले
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  • अब तक जिले में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य नहीं किया है तय, फसल कटना शुरू
  • जिले में 189 पैक्स और 11 व्यापार मंडल, धान को तैयार करने में जुटे किसान

पैक्स के ऑडिट नहीं कराने वाले अध्यक्षों पर अब विभाग सख्त हो गया है। जिन पैक्सों के ऑडिट नहीं होंगे, वे धान की खरीद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सहकारिता विभाग इस पर सख्त है। विभाग न साफ निर्देश दिया है, जो पैक्स ऑडिट नहीं कराये होंगे वे धान खरीद से वंचित रहेंगे। जिले में 189 पैक्स हैं, जिनमें से विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक 73 पैक्स ने अपना ऑडिट कराया है। बाकी 116 पैक्स अभी तक ऑडिट नहीं कराए हैं। चुनाव को लेकर कार्य में बाधा हुई है, लेकिन जल्द से जल्द सभी पैक्सों को ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है। ताकि किसानों से धान अधिप्राप्ति में कोई परेशानी नहीं हो। सही समय पर पैक्स और व्यापार मंडलों में किसान के धान की खरीद हो सके। इसके लिए जिला सहकारिता विभाग अभी से तैयारी में जुटी है। जिला सहकारिता पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया की समाप्ति के बाद कार्य में तेजी लाकर ऑडिट पूरी कराई जाएगी। अब तक धन अधिप्राप्ति का लक्ष्य तय नहीं किया गया है।

अब तक जिले में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य नहीं किया गया है तय
धान की फसल खेतों में पक चुकी है और किसानों ने अपनी फसल को काटना भी शुरू कर दिया है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया होने की वजह से भी धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करने में विलंब हो रहा है। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि निदेशालय से कोई चिट्ठी अब तक प्राप्त नहीं हुई है। पत्र प्राप्त होते ही धान की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी।

मत्स्य व बुनकर समिति से किसानों को जोड़ने पर बल
जिले में 11 मत्स्यजीवी है। हर प्रखंड में एक-एक मत्स्य जीवी हैं, जिनका वर्ष 2018- 19 का ऑडिट पूरा हो चुका है। जबकि 2019-20 में 2 मत्स्य जीवी का ऑडिट ही हो सका है। विभाग ने जल्द से जल्द इनका भी ऑडिट पूरा करने का निर्देश दिया है। बताया गया कि मत्स्य जीवी और बुनकर सहयोग समिति को सहकारिता से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। किसानों से जुड़ी हर समिति को सहकारिता से जुड़ा जाएगा।

माप तौल विभाग से लेना होगा लाइसेंस
पैक्स अध्यक्षों को धान अधिप्राप्ति के लिए माप तौल विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इसका निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी ने जारी कर दिया है। जारी आदेश में यह भी बताया गया है कि नमी मापक यंत्र भी पैक्सों को अनिवार्य रूप से खरीदना होगा। ताकि धान में नमी को मापा जा सके। सभी बीसीओ को निर्देश दिया गया है कि राइस मिल और ड्रायर की स्थितियों का जायजा ले लें। ताकि धान अधिप्राप्ति में परेशानी ना हो।

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