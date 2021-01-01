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गिरफ्तारी:मारपीट मामले में पैक्स अध्यक्ष हुए गिरफ्तार

बांकाएक घंटा पहले
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बांका थाना क्षेत्र के बलारपुर बालू घाट पर हुए मारपीट के मामले में टाउन थाना पुलिस ने लखनौड़ी पैक्स अध्यक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2020 में बलारपुर बालू घाट पर खनन विभाग के वाहन को क्षतिग्रस्त करने व कर्मियों के साथ मारपीट करने के मामले में पैक्स अध्यक्ष बलारपुर गांव निवासी अमरनाथ भारती पिता हरे राम मंडल पर बांका थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। रविवार को पुलिस ने छापेमारी के उसे गिरफ्तार कर लिया। जेल भेजने से पूर्व आराेपी को सदर अस्पताल कोरोना जांच के लिए ले जाया गया। बताया गया कि आरोपी 15 फरवरी को लखनौड़ी पैक्स के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन करने वाला था। पूर्व में भी बैंक के बकाया राशि के कारण लखनौड़ी पैक्स डिफॉल्टर घोषित हो गया था।

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