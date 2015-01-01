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ठगी:बैंक से ऋण दिलाने के नाम पर लोगों को ठगा

शंभूगंज2 घंटे पहले
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शुक्रवार को एक महिला मझघाय गांव में दो दर्जन लोगों से एक-एक हजार रूपया ठगकर फरार हो गई। मझघाय गांव में शुक्रवार की दोपहर ही एक महिला खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए लोगों को सब्सिडी युक्त एक लाख रूपया ऋण दिलाने के नाम पर दो दर्जन लोगों को सब्जबाग दिखाकर अपने जाल में फंसाकर एक-एक हजार रूपया ले लिया। जहां मुरली यादव, बबलु यादव, संजय यादव, राकेश कुमार सहित दो दर्जन ग्रामीणों से रूपए वसूल लिया।‌ दूसरे दिन सभी लोगों को ऋण का एग्रीमेंट कराने के लिए शंभूगंज बाजार में बुलाया। लेकिन महिला नहीं मिला। मोबाइल भी बंद मिला। उस महिला को खोजने के लिए कभी युको बैंक तो कभी स्टेट बैंक तो कभी ग्रामीण बैंक का चक्कर लगाते रहे। देर शाम ठगे जाने का एहसास हुआ। वर्षों पूर्व भी कुर्मा, रामचुआ, विरनौधा, करसोप, मिर्जापुर आदि पंचायत के गांव गांव में शातिर महिला के द्वारा लोगों को सब्सिडी युक्त ऋण दिलाने का सब्जबाग दिखाकर लाखों रूपया ठग लिया था। इधर स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक रमण जी प्रसाद ने बताया कि जालसाज से बचें।

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