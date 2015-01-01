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शहर के गांधी चौक पर दर्जनों लोगों ने किया हंगामा:चेकिंग अभियान में चालान काटने के विवाद में पुलिस ने युवक को मारा थप्पड़, हंगामा

बांका4 घंटे पहले
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गांधी चौक पर हंगामा करते लोग।

शहर के गांधी चौक पर गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जब वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक का चालान काटने को लेकर विवाद हो गया। पुंसिया बाजार निवासी संजय कुमार साह बैंक से 2 लाख 15 हजार रुपये निकालकर अपने घर पुंसिया बाजार जा रहा था। गांधी चौक पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान युवक की गाड़ी रोकी। युवक ने सीट बेल्ट नहीं पहना था। जिस पर पुलिस ने चालान कटवाने को कहा। युवक ऑनलाइन चालान कटवाने पर अड़ गया। क्योंकि चालान मैनुअली काटा जा रहा था। पुलिस ने बताया कि इस समय मैनुअली चालान काटा जा रहा है। इसलिए ऑनलाइन की व्यवस्था इस वक्त नहीं है। इसी बीच विवाद इतना बढ़ गया की एक पुलिसकर्मी ने वर्दी का रौब दिखाते हुए युवक संजय कुमार को थप्पड़ मार दिया। जिस पर युवक ने शोर मचाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। आसपास खड़े अन्य वाहन चालक एवं अन्य लोगों ने पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। युवक द्वारा शोर मचाने के बाद आसपास के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस की गाड़ी जब थाना की ओर जा रही थी, तो कुछ युवकों ने गाड़ी के सामने आकर सड़क जाम कर दिया और गाड़ी बंद कर दी। पुलिस द्वारा युवक के बोलेरो को टाउन थाना लाया गया। जहां पर युवक का मैनुअली चालान काटा गया। चालान काट रहे एएसआई जनार्दन सिंह ने बताया कि युवक से सिर्फ इतना ही कहा गया कि अभी मैनुअली चालान ही कट सकता है। जिसके बाद युवक हंगामा करने लगा। टाउन थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार राव ने मौके पर पहुंचकर मामले को रफा-दफा किया। जिसके बाद युवक को पैसे के साथ छोड़ दिया गया।

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