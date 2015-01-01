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वसूली:वाहन जांच में 7 हजार की वसूली

बांका4 घंटे पहले
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शहर के गांधी चौक पर जिला परिवहन विभाग व यातायात पुलिस ने जांच अभियान चलाया। गांधी चौक पर आने जाने वाले सभी बाइक चालकों की सघन जांच की। इस दौरान 7 बाइक चालकों से 7 हजार जुर्माना वसूला गया। जांच अभियान में जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार व यातायात थाना के प्रभारी हरेंद्र कुमार चौहान मौजूद थे।इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के बारे में जागरूक किया गया डीटीओ ने बाइक चालकों को हेलमेट पहनकर बाइक चलाने की भी नसीहत दी। डीजे ने कहा कि शहर के हर चौक चौराहों पर अब सघन जांच अभियान चलेगा।

जब्त किया गया बालू लदा ट्रैक्टर

बेलहर | एसडीपीओ बेलहर प्रेमचंद्र सिंह एवं थानाध्यक्ष विनोद कुमार के संयुक्त नेतृत्व में शनिवार को जिलेबियामोड़ से बालू लदे दो ट्रैक्टर को जब्त किया गया। जब्त दोनों ट्रैक्टर को थाना पर लाकर जांच की जा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि मिली सूचना पर टीम गठित कर जिलेबियामोड़ की ओर से वेएवं साहबगंज की ओर से थानाध्यक्ष विनोद कुमार के द्वारा देवघर सुल्तानगंज रोड में बालू माफियाओं के विरुद्ध छापेमारी की।

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