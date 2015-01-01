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तैयारी:काेराेना काे लेकर छठ घाटाें पर रहेगी विशेष व्यवस्था

बांका5 घंटे पहले
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ओढ़नी नदी पर छठ घाट का निरीक्षण करते नप अध्यक्ष संताेष सिंह व अन्य।
  • नगर परिषद के अध्यक्ष व अधिकारियाें ने शहर के छठ घाटाें का किया निरीक्षण, दिए जरूरी निर्देश

छठ पूजा को लेकर नगर परिषद के अध्यक्ष संताेष सिंह ने गुरुवार काे नगर परिषद के छठ घाटाें का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दाैरान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन व नगर प्रबंधक रितेश कुमार गुप्ता उपस्थित थे। वही नगर परिषद के कर्मीयाें काे निर्देश दिया गया सभी छठ घाटों की सफाई सुनिश्चित करें। शहर के ओढ़नी नदी छठ घाट, चांदन नदी छठ घाट, एमआरडी छठ घाट सहित अन्य घाटाें का निरीक्षण किया गया। नगर परिषद के अध्यक्ष संताेष सिंह ने बताया कि जेसीबी मशीन के द्वारा सभी छठ घाटाें की सफाई कराई जा रही है। छठ घाटाें का समतलीकरण का कार्य चालू है। बताया गया कि जो भी छठ घाट पर जाने वाला रास्ता है अगर वहां का कोई भी नाली पटिया टूटा हुआ है तो उसे अविलंब ठीक किया जाएगा। जिससे श्रद्धालुओं के किसी भी तरह की परेशानी ना हाे।

साफ-सफाई और बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करें: अध्यक्ष
छठ घाटों पर साफ-सफाई, बिजली एवं स्वच्छता के संबंध में अध्यक्ष ने अवलाेकन किया साथ ही साथ संबंधित पदाधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि किसी भी हाल में छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को छठ पर्व पर कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। अध्यक्ष संताेष सिंह ने बताया कि नगर परिषद छठ पर्व काे लेकर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सभी घाटों की साफ-सफाई व सभी बिजली पोल छठ घाटों के आसपास लाइटों की मरम्मत का काम करवा रही है। काेराेना काे लेकर इस बार सभी छठ घाटाें पर विशेष व्यवस्था की जाएगी। जिससे लाेगाे काे सुविधा मिल सकें। माैके पर वार्ड पार्षद जितेन्द्र राय, कुलदीप पासवान, विनाेद साह सहित अन्य लाेग मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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