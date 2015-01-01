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हादसा:परीक्षा देने जा रही छात्रा की ऑटो से टक्कर, जख्मी

बांका4 घंटे पहले
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पीबीएस काॅलेज के समीप अाॅटाे की टक्कर से दसवीं का परीक्षा देने जा रही छात्रा बुरी तरह से जख्मी हाे गई। स्थानीय लाेगाें की मदद से जख्मी छात्रा काे इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां जख्मी की प्राथमिक उपचार किया गया। जख्मी की पहचान चुटिया निवासी उमा शंकर मंडल की पुत्री निशा के रूप में हुई है।

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