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दुघर्टना:सड़क हादसे में जख्मी बाइक चालक की मौत होने के बाद शव पहुंचा गांव

शंभूगंज4 घंटे पहले
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  • शंभूगंज के यशोदरा काॅलेज में 21 वर्षीय अमन कर रहा था आईटीआई की पढ़ाई
  • मां को बौंसी पहुंचा बाइक से शंभुगंज लौट रहा था अमन

आराजी करसोप गांव के युवक अमन भारती पिता दिलीप सिंह (21) की बाराहाट में सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मृतक युवक का शव गांव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। परिजनों के करूण विलाप से यहां का माहौल गमगीन हो गया। जिसे देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। जानकारी के अनुसार शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र के आराजी करसोप गांव के दिलीप सिंह की पत्नी शोभा रमण बौंसी पीएचसी में एएनएम के पद पर पदस्थापित है। शुक्रवार को उनका छोटा पुत्र अमन अपनी मां को बाइक से बौंसी पहुंचाकर वापस शंभूगंज लौट रहा था। इसी दौरान बाराहाट के समीप उसकी बाइक अनियंत्रित ट्रक से टक्कर हुई थी। इलाज के लिए भागलपुर ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गयी। अमन शंभूगंज में ही यशोदरा आईटीआई कॉलेज में आईटीआई की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। घटना के बाद से उसकी मां शोभा रमण बेसुध हो गई है। जहां होश आने के साथ ही अपनी बेटा अमन भारती को पुकार पुकार कर रो पड़ती है। वहीं उनके पिता दिलीप सिंह रोते हुए कह रहे थे, कि हे भगवान यह कैसा लीला है उसे कंधा देने वाले पुत्र की आज अर्थी को कंधा लगवा रहे हो, किस गलती का सजा दे रहे हैं भगवान।

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