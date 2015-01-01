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धमकी:नशे में कट्टा लहराते हुए दी जान मारने की धमकी

शंभूगंज31 मिनट पहले
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  • मिर्जापुर में वर्चस्व की लड़ाई में मचाया उत्पात

बुधवार की शाम मिर्जापुर गांव में वर्चस्व की लड़ाई में एक शराबी ने सिर्फ जमकर उत्पात ही नहीं मचाया जबकि हवा में देसी कट्टा भी लहराया। शराबी के उत्पात से तंग उक्त गांव के रमेश कुमार ऊर्फ छोटू ने बिरेंद्र पाठक के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। बताया कि पिछले तीन वर्षों से बिरेंद्र पाठक से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है। बिरेंद्र पाठक ने जुलाई 2018 में वर्चस्व कायम करने को लेकर गोली चलाई थी। जिसमें जख्मी होकर रमेश कुमार रमण उर्फ छोटू बाल-बाल बच गए। घटना के बाद बिरेंद्र फरार हो गया। यह मामला थाना में भी चल रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक बिरेंद्र को पकड़ने में नाकाम रही है। बताया कि बीते शाम नशे में धूत होकर गांव पहुंचे और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं जान मारने की नियत से वे गली मोहल्ले में खोजने लगे‌। ग्रामीणों ने किसी तरह बिरेंद्र को काबू में कर उसे गांव से बाहर निकाला। पीड़ित ने बताया कि बिरेंद्र के भय से रतजगा करने पर विवश हो रहे हैं। इधर शंभूगंज थानाध्यक्ष उमेश प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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