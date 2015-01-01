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मारपीट:शेखपुराटांड में दो भाईयों में मारपीट

चांदन4 घंटे पहले
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बिरनियां पंचायत के शेखपुराटांड में मामूली विवाद को लेकर दो भाईयों में मारपीट हुई। जिसमें एक जख्मी है। शेखपुराटांड निवासी मनोज प्रमाणिक और अमरेन्द्र प्रमाणिक के बच्चों के बीच खेलने के दौरान थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट की घटना को लेकर मनोज प्रमाणिक ने अमरेन्द्र प्रमाणिक के खिलाफ जहां बीबी बच्चे के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाना को आवेदन दिया है वहीं अमरेन्द्र प्रमाणिक ने भी घर मे घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु चांदन थाना को आवेदन दिया है। थानाध्यक्ष श्रवण कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर प्राथमिकी दर्ज होगी।

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