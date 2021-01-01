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गिरफ्तारी:छिनतई के मोबाइल के साथ दो युवक गिरफ्तार

चांदनएक घंटा पहले
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गौरीपुर पंचायत के मानिकपुर गांव निवासी प्रकाश पंडित से 8875 रुपए नकदी सहित मोबाइल की छिनतई के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर भैरोगंज बाजार से छिनतई की मोबाइल के साथ जहांगीरा गांव निवासी दिलीप यादव को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में दिलीप यादव ने बताया कि उक्त मोबाइल को उसने चांदन बाजार निवासी धर्मेन्द्र शर्मा के पुत्र अभिषेक से 5 हजार रुपए में खरीदा है। दिलीप यादव की निशानदेही पर चांदन थाना पुलिस ने चांदन से अभिषेक शर्मा को भी गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।

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