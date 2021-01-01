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आरोप:वार्ड सदस्य पर मारपीट कर जख्मी करने का आरोप

बेलहरएक घंटा पहले
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सरसड्डा गांव के दिलीप मांझी ने गांव के ही वार्ड सदस्य नंदलाल दास एवं अभय दास के ऊपर लाठी डंडे एवं लोहे की रॉड से मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाकर रविवार को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने कहा है कि शनिवार को करीब 12 बजे दिन में गांव में बने नलजल योजना के तहत पानी टंकी का पानी खोला गया था। पानी खोलने पर पाइप का ज्वाइंट ठीक नहीं रहने के कारण सारा पानी उसके घर में घुस रहा था। इसी बात को वह वार्ड सदस्य नंदलाल दास के घर पर जाकर बोला। जब वह वापस घर आ रहा था तो उपरोक्त दोनों व्यक्तियों ने उन्हें रोककर गाली गलौज करते हुए मारपीट किया।

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