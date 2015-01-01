पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मारपीट:रेल कर्मी से युवकों ने की मारपीट

बांका38 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

जगतपुर रेलवे कॉलोनी के रेलवे कर्मी प्रेम शंकर चौबे ने कॉलोनी के बादल पोद्दार सहित अन्य पर मारपीट का आरोप लगाकर थाना में आवेदन दिया। दिए गए आवेदन में बताया गया कि कॉलोनी के बादल पोद्दार, राहुल कुमार सहित अन्य लोग गुरुवार की सुबह तेज रफ्तार में बाइक लेकर कॉलोनी में प्रवेश किए। रेलवे के कर्मी निखिल, मिथिलेश कुमार, प्रेम, हिमांशु कुमार सहित अन्य लोगों ने बादल पोद्दार व उनके दोस्तों को बाइक को धीरे चलाने की सलाह दी, जिसके बाद बादल पोद्दार, राहुल सहित उनके दोस्तों ने सभी लोगों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जिसमें रेलवे कर्मी प्रेम शंकर चौबे बुरी तरह से जख्मी हो गए। जिनका उपचार बांका अस्पताल में किया गया। टाउन थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार राव ने बताया कि मारपीट के मामले में एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाशी जारी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें