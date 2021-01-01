पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सेवा:बुनियादी केंद्र ने 150 जरूरतमंदों में बांटे कंबल

बनमनखी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बुनियादी केंद्र ने जरूरतमंदों में कंबल बांटा। बुनियादी केंद्र के प्रबंधक संध्या कुमारी ने बताया कि जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निर्देश पर प्रखंड के 177 अति निर्धन परिवार, भिक्षुओं, असहाय, गरीब, बुजुर्ग महिला और पुरुषों में कंबल बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

जिसकी अनुपात में अब तक 150 जरूरतमंदों में कंबल बांटे गए। उन्होंने बताया कि सरकार गरीब, असहाय, निर्धन व निर्बलों को हर प्रकार की जरूरी सुविधा उपलब्ध करा रही है। कंबल वितरण में बीडीओ किशोर कुणाला के अलावा बुनियादी केंद्र से जुड़े शशांक शेखर, कुमारी सुनीता, प्रतिभा कुमारी, मो. कासिफ रेजा, संतोष कुमार, रजनीश कुमार, आयुष राज आदि थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser