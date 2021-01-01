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परेशानी:एक महीने के आवंटन से शिक्षकों में मायूसी : अरुण

बनमनखी6 घंटे पहले
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पूर्णिया अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार पासवान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जिले के नियोजित शिक्षकों को गत नवंबर से आवंटन के अभाव में वेतन नहीं मिला है। अब मात्र एक महीने के आवंटन से शिक्षकों में मायूसी नजर आ रही है। श्री पासवान ने कहा हमारे हजारों शिक्षक हैं, जो बैंक से लोन लिए हुए है। एक महीने के वेतन मिलने पर करीब तीन महीने की बकाया लोन राशि बैंक ही काट लेंगी। इस हालात में शिक्षक अपना गुजर-बसर और परिवार का भरण पोषण कहां से कर पाएंगे। श्री पासवान ने यह भी कहा कि 2013 -15 के ओडीएल प्रशिक्षण पूर्ण किए भी शिक्षक शिक्षिकाओं को अभी तक बकाया एरियर नहीं मिल पाया हैमल्हरिया इससे भी शिक्षकों में सरकार के प्रति असंतोष की भावना है। एरियर की बात पर प्रखंड से जिला स्तर तक के पदाधिकारियों की कोई ठोस पहल न करना भी शिक्षकों के प्रति उदासीनता का परिचय देती है।

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