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बजट:बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया ध्यान : मंगल

बनमनखी3 घंटे पहले
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लोक कल्याणकारी बजट है। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देगा। उक्त बात भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सह क्षेत्रीय प्रभारी वाणिज्य प्रकोष्ठ के संतोष सिंह और प्रदेश कार्यसमिति सदस्य युवा मोर्चा भाजपा बिहार सह बीकोठी प्रभारी मंगल सिंह ने कही।

इन दोनों ने वित्त मंत्री द्वारा पेश आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ सरकार ने इस बजट में स्वास्थ्य सेवा के साथ देश की किसानों को आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के अलावा देश के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ दिया है।

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