पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चुनाव परिणाम:महागठबंधन के सहयोगियों के ऑफिस पर लटका रहा ताला

बनमनखी2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
बनमनखी के राजद कार्यालय में लटका ताला।
  • बनमनखी विधानसभा में सुरक्षित सीट पर खड़े थे 13 उम्मीदवार

बनमनखी विधानसभा सुरक्षित सीट पर यू तो 13 प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में थे। जिसमें सभी पार्टियों ने अनुमंडल मुख्यालय में अपना-अपना कार्यालय खोलकर कल तक अपनी अपनी जीत हार का दावा कर रहे थे। जहां आज दोपहर बाद रुझान आने के बाद वीरानगी छा गई। इस दौरान सभी पार्टी कार्यालयों में हो रहे हलचल की जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन सभी के मुख्य द्वार पर ताले लटके पाये गए। यहां तक की कुछ पार्टी कार्यालयों में संबंधित पार्टियों के कार्यालयों में एक अदद पार्टी का झंडा तक नहीं देखा गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें