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गिरफ्तारी:शराब बेचने, पीने -पिलाने के मामले में तीन हुए गिरफ्तार

बनमनखी4 घंटे पहले
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  • तीन अलग-अलग मामले में हुई गिरफ्तारी

बनमनखी अनुमंडल के सरसी पुलिस द्वारा गुरुवार को शराब बेचने व पीने पिलाने से संबंधित अलग-अलग मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार व्यक्ति संतोष कुमार यादव ऊर्फ बबलू यादव है, जो सरसी का रहने वाला है। सरसी पुलिस ने उसे सरसी चौक पर गाली ग्लौज और हुड़दंग मचाते गिरफ्तार किया है। इसके अतिरिक्त शराब के नशे में पकड़ा गया दूसरा व्यक्ति मधेपुरा जिला के कुमारखंड थाना क्षेत्र निवासी चंदन कुमार यादव है। इन दोनों के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति को 15 लीटर देसी शराब के साथ सरसी पुलिस की संध्या गश्ती दल द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति चिकनी डुमरिया पंचायत के वार्ड नंबर- 4 निवासी गुलाब ऋषि है। थाना अध्यक्ष मधुरेंद्र किशोर ने बताया कि शराब के नशे में गिरफ्तार दो व्यक्तियों का अनुमंडलीय अस्पताल बनमनखी में नशा परीक्षण करवाया गया। परीक्षण में नशे की पुष्टि होने के बाद मामला दर्ज करते हुए तीनों व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में पूर्णिया भेज दिया गया।

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