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हादसा:शादी से एक माह पहले भागलपुर-दुमका रोड पर ट्रक ने इंटर की छात्रा को कुचला

बाराहाटएक घंटा पहले
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  • मुख्य मार्ग पर चढ़ते ही अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गया बाइक, मौके पर छात्रा की हुई मौत

भागलपुर दुमका मुख्य सड़क पर बुधवार की दोपहर नेमुआ पेट्रोल पंप के समीप भागलपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार छात्रा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि उसके चाचा बुरी तरह घायल हो गए है। बताया जाता है कि छात्रा सीएम कॉलेज बौंसी से परीक्षा देकर चाचा के साथ पुनसिया कटिया स्थित घर लौट रही थी।

इसी दौरान हादसा हुआ। इधर, हादसे में छात्रा की मौत से गुस्साए लोगों और परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। घटना और सड़क जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत व यथोचित आश्वासन के बाद सड़क जाम हटाया गया। उसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका अस्पताल भेज दिया। मृतक छात्रा का नाम प्रीति कुमारी है।

दो भाई में इकलौती बहन थी प्रीति, मार्च में हाेने वाली थी शादी

प्रीति की शादी धोरैया प्रखंड के भल्लू गांव में तय किया गया था। परिजनों के मुताबिक मार्च में उसकी शादी होनी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रीति कुमारी एक बहन दो भाई थी। बड़ा भाई नीतीश कुमार दूसरी बहन प्रीति कुमारी एवं तीसरा भाई बिट्टू कुमार है।

इस मामले में थानाध्यक्ष शंकर दयाल प्रभाकर ने बताया कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा करते हुए शव को दाह संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं ट्रक को अपने कब्जे में लेते हुए ट्रक चालक एवं ट्रक मालिक के विरुद्ध केस दर्ज किया है। फिलहाल ट्रक चालक घटना के तुरंत बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है।

पेट्रोल पंप से बाइक में तेल भरा कर सड़क पर चढ़ते ही ट्रक ने मारी टक्कर

सीएम कॉलेज बौंसी से इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर छात्रा अपने चाचा के साथ पुनसिया कटिया घर वापस आ रही थी। पेट्रोल पंप से बाइक में ईंधन भराकर भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर प्रवेश करते ही तेज रफ्तार से आ रह एक ट्रक के चपेट में आ गया।

इस दौरान बाइक काफी दूर तक घसीटते हुए चला गया। जिसमें बाइक चालक सदानंद यादव पिता महेंद्र यादव बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं बाइक पर सवार छात्रा प्रीति कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी बाराहाट पुलिस को दी गई एवं भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग के बीच सड़क पर शव को रखकर घंटों जाम कर दिया गया।

घटना की जानकारी होते ही बाराहाट थानाध्यक्ष शंकर लाल प्रभाकर अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को काफी समझा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका अस्पताल भेज दिया। वही जख्मी की अवस्था में मृतका के चाचा सदानंद यादव को प्राथमिक उपचार को लेकर बाराहाट लाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। इधर, हादसे के बाद मृतक प्रीति का दाहसंस्कार कर दिया गया।

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