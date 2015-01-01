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सख्ती:बाराहाट पुलिस ने की दाेपहिया वाहन जांच

बाराहाट3 घंटे पहले
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शनिवार को बाराहाट थाना गेट के सामने थानाध्यक्ष के निर्देश में चलाया गया दो पहिया वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान के तहत दोपहिया वाहन चालकों से जांच के दौरान हेलमेट एवं लाइसेंस नहीं रहने पर वाहन चालकों से 1000 रुपया जुर्माना वसूला गया।

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