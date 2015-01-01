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दुघर्टना:दाे बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति जख्मी, रेफर

बाराहाट4 घंटे पहले
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गुरुवार देर शाम बाराहाट बाजार में दो बाइक में हुई भिड़ंत में एक बाइक चालक बुरी तरह जख्मी हाे गया। जख्मी अवस्था में स्थानीय लोगों की मदद से बाराहाट स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर कर दिया। जख्मी की पहचान बाइक चालक मिथिलेश कुमार पिता महेंद्र सिंह मटुकचक के रूप में हुई है।

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