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दुघर्टना:जविप्र से राशन लेने जा रहे राजमिस्त्री को ट्रक ने रौंदा

बाराहाट4 घंटे पहले
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बाराहाट घटनास्थल पर लोगों को समझाते हुए बीडीओ व थानाध्यक्ष।
  • घटनास्थल पर ही कपिलदेव मंडल ने तोड़ा दम

भागलपुर-दुमका मुख्य मार्ग पर गुरुवार की सुबह मईसाेंधा के पास भागलपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से अाेरिया गांव के राजमिस्त्री कपिलदेव मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हाे गई। जानकारी के मुताबिक कपिल देव जन वितरण दुकान से राशन उठाने के लिए अल सुबह नंबर लगाने जा रहे थे, जहां घटना घटी। मालूम हाे राशन दुकानदार द्वारा सरकारी राशन देने के लिए डीलर दिनेश सिंह मन मुताबिक दुकान काे सबेरे खाेलकर लाभुकाें काे अनाज देना शुरू कर देते हैं। सुबह से लाभुकों की लाइन लगानी पड़ती है। कपिलदेव सुबह-सुबह जल्दीबाजी में अनाज उठाने जा रहे थे, ताकि राजमिस्त्री का काम करने जा सके। तभी मईसोन्धा के पास सड़क पार करने के दौरान ट्रक की चपेट में अा गया, जहां घटनास्थल पर मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा करीबन 2 घंटे तक सड़क जाम कर आवागमन बाधित किया गया। बीडीओ शशिभूषण साहू, थानाध्यक्ष शंकर दयाल प्रभाकर अपने दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच घटना की जानकारी लेकर शव अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे थे। बीडीओ शशिभूषण साहू द्वारा काफी समझाने के बाद कपिलदेव के परिजनाें काे मुख्यमंत्री कबीर अंत्येष्टि के तहत 3 हजार रुपए व पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20 हजार देने का निर्देश दिया गया।

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