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हादसा:सड़क हादसे में जख्मी युवक की रास्ते में माैत

बाराहाट4 घंटे पहले
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  • भागलपुर दुमका मार्ग पर हाइवा ने मारी ठोकर

शुक्रवार की देर शाम भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग नेमुआ पेट्रोल पंप के समीप भागलपुर से आ रहे एक हाइवा ट्रक की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह जख्मी हाे गया। जख्मी हालत में युवक काे स्थानीय लोगों की मदद से बाराहाट स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर चिकित्सा को लेकर भागलपुर रेफर कर दिया गया जिसकी रास्ते में ही मौत हाे गई। जानकारी के मुताबिक अमन कुमार पिता दिलीप कुमार सिंह शंभूगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। बाराहाट स्वास्थ्य केंद्र में जख्मी का इलाज में देरी हो जाने के कारण जख्मी का स्थिति नाजुक हो गयी। यहां तक की जख्मी को एंबुलेंस भी आधा घंटा के बाद उपलब्ध कराया गया। इस मामले में स्वास्थ्य प्रबंधक अवध किशोर श्यामला के द्वारा बताया गया कि एंबुलेंस हॉस्पिटल के कार्य से बांका गया हुआ था जिसके चलते एंबुलेंस आने में देर हुई।

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