पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

विस चुनाव:बरारी में शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा चुनाव संपन्न

बरारी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बरारी में शाम 5 बजे तक 51.36% वोटिंग हुई। उत्क्रमित मध्य विद्यालय गिद्धाबाड़ी बूथ संख्या 168 में महिला वोटरों का फोटो युक्त वोटरलिस्ट से पुरुष सुरक्षा कर्मी द्वारा चेहरा मिलाने के दौरान महिला के विरोध करने पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। सुरक्षाकर्मियों ने शांत कराया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें