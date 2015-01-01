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एएसआई का डर्टी पिक्चर:महिला के साथ एएसआई आपत्तिजनक हालत में पकड़ाया, लोगों ने बांधकर पीटा, निलंबित

बरारी4 घंटे पहले
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  • पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाली तस्वीर
  • पति ने कहा-एएसआई जमीन विवाद का निष्पादन करने घर आया था, सहानुभूति के कारण खाना खिलाए थे, तब से कोचिंग जाने के बाद रोज मेरे यहां आकर पत्नी से गलत काम करता था

महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में एएसआई के पकड़ाने के बाद लोगों ने बांधकर पिटाई की। घटना की सूचना मिलते ही बरारी पुलिस ग्रामीणों के कब्जे से एएसआई को मुक्त कराया। एसपी ने उक्त एएसआई को निलंबित कर दिया है। पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला यह मामला बरारी का है। बरारी में पदस्थापित एएसआई बालेश्वर प्रसाद तेरासी टोला के एक दिव्यांग की पत्नी के साथ रंगरेलियां मना रहा था। महिला के पति ने बताया कि कुछ महीने पहले जमीनी विवाद में बांस काटने के विवाद को लेकर बरारी थाने में आवेदन दिया था। एएसआई बालेश्वर प्रसाद मेरे घर पर आए थे और जांच कर मामले का निष्पादन कर दिया। सहानुभूति के कारण घर में खाना भी खिलाया। इसी के बाद से उनका मेरे घर पर आना-जाना बढ़ गया। जब मैं पढ़ाने के लिए कोचिंग जाता था तो मेरे पीछे एएसआई आते थे। पति ने बताया कि बुधवार की शाम जब वह कोचिंग से घर आया तो देखा कि पत्नी और एएसआई बालेशवर प्रसाद आपत्तिजनक हालत में थे। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे घर के अंदर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसकी बहन इंटरसिटी ट्रेन से घर आई तो भाई को बंधा देखी। उक्त पुलिस अधिकारी को अश्लील स्थिति में देख शोर मचाई तो ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ कर पुलिस पदाधिकारी की जमकर पिटाई कर दी।

पति का हाथ-पैर बांधकर पत्नी के साथ रंगरेलियां मनाता था बालेश्वर प्रसाद
पति ने बताया कि एक बार मैं जब घर पर था तो एएसआई आया और उन्होंने मेरा हाथ पैर बांध कर एक कमरे में बंद कर दिया और पत्नी के साथ रंगरेलियां मनाने के लिए कमरे में चला गया। पुलिस पदाधिकारी ने धमकी दी कि किसी को कुछ कहा या फिर कुछ किया तो घर में ही गाड़ देंगे और ऊपर से प्लास्टर कर देंगे। उन्होंने बताया कि इस बात को जब हम गांव के कुछ लोगों को बताएं तो गांव वाले ने बताया कि पुलिस वाला हैं जब तक सबूत नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते हो।

पीड़ित ने बहन को भी दी थी इसकी जानकारी
पति की बहन ने बताया कि वह मुंबई में रहती है। भाई ने जानकारी दी थी। भाभी का किसी गैर से प्रेम-प्रसंग चल रहा है और प्रेमी के साथ मिलकर मारपीट भी करता है। वह बुधवार की रात इंटरसिटी से पटना से कटिहार आई थी और घर आते ही वह अपनी भाभी के साथ एएसआई को अर्द्धनग्न हरकत करते हुए देखा। विरोध करने पर उसके साथ भी मारपीट गई। हल्ला करने पर लोगों ने एएसआई को बंधक बनाया।

पति के दिव्यांग होने का एएसआई ने उठाया फायदा
बरारी थाना में पदास्थापित एएसआई बालेशवर प्रसाद थाना क्षेत्र में अपना एक अलग दबदबा बना कर रखा था। जिस कारण कहीं भी किसी पर भी कोई आरोप लगाकर थाने में ले आता और झूठे मुकदमे में फंसा कर प्रताड़ित किया करता था। उक्त महिला का पति दिव्यांग था और इसका फायदा उठाते हुए पिछले कुछ दिनों से इस तरह का हरकत करते आ रहा है। लोगों को इस बात की जानकारी थी लेकिन लोग मौके के तलाश में थे कि रंगे हाथ पकड़ेंगे।

पीड़ित परिवार को मिलेगा न्याय
आरोपी एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है। पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा।
विकास कुमार, एसपी, कटिहार।

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