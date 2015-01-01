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अनदेखी:पड़िया के वार्ड संख्या 4-5 में नाले की दिक्कत

बरियारपुर3 घंटे पहले
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बजबजा रहे गंदे नाले का पानी को दिखाते ग्रामीण।
  • रेल ओ‌वरब्रिज बनने के बाद नाले का बहाव रुका, लोगों ने की नाला निर्माण की मांग

प्रखंड के पड़िया पंचायत के वार्ड 4 एवं 5 में नाला सह सड़क का निर्माण नहीं हो पाने के कारण नाले का गंदा पानी गलियों में बजबजा रहा है। जिससे निकलने वाले दुर्गंध से लोग महामारी की आशंका से आशंकित हैं। ग्रामीण विजय कुमार विजय, बबलू कुमार, भरत मंडल, उमेश मंडल, सुबोध मंडल, विनोद मंडल, सुरेश मंडल आदि ने बताया कि उक्त वार्ड की यह गली प्रमुख गली में से एक है। वर्षों पूर्व गली के दोनों ओर नाला का निर्माण किया गया था। जिस नाला का गंदा पानी बरियारपुर स्टेशन से होकर बरियारपुर तीन बटिया चौक को जाने वाली सड़क के किनारे के बड़े नाले में गिरा करता था। लेकिन रेल ओवरब्रिज के निर्माण होने के बाद उक्त उक्त नाला बंद करते हुए पीसीसी सड़क का निर्माण स्टेशन जाने के लिए किया गया। जिससे उक्त गली का पानी की निकासी की व्यवस्था बंद हो गई। िससे महामारी की आशंका से ग्रामीण भयभीत हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उक्त गली के नाला को मनी नदी में गिराने की व्यवस्था अगर की जाए तो ग्रामीणों की समस्या दूर होगी। सरकारी जमीन होने के बावजूद उक्त नाला को मनी नदी में कुछ ग्रामीणों के द्वारा नहीं गिराने दिया जा रहा है। जबकि ग्रामीणों के द्वारा नाला सड़क निर्माण को लेकर प्रशासनिक अधिकारी एवं पंचायत के मुखिया से भी बात की गई। फिर प्रशासनिक अधिकारियों एवं मुखिया के द्वारा भी उक्त नाले को मनी नदी में गिराने का प्रयास किया गया। लेकिन प्रयास असफल रहा।

जमीन की व्यवस्था हो तो निर्माण संभव
पंचायत की मुखिया सरिता कुमारी ने कहा कि उक्त गली में नाला सह सड़क का निर्माण अत्यंत जरूरी है। लेकिन कुछ ग्रामीणों के द्वारा नाला की निकासी नहीं करने दी जा रही है। जिस कारण गली में नाला सह सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अगर प्रशासनिक अधिकारी सरकारी जमीन को खाली कर नाला का निर्माण करने की व्यवस्था करें तो अविलंब नाला का निर्माण किया जा सकता है।

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