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आयोजन:युवाओं के मार्गदर्शन पर कार्यशाला आज

बरियारपुर2 घंटे पहले
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प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा छात्र-छात्राओं के लिए करहरिया पश्चिमी पंचायत में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम सह मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन रविवार को किया जाएगा। पंचायत के मुखिया सुनील कुमार सोलंकी ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य मोटीनेटर के रूप में चौहान कोचिंग सेंटर के संचालक संजय चौहान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा वर्ग को मार्गदर्शन करेंगे।

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