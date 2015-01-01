पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अगलगी कि घटना:अगलगी में 4 परिवार के 6 घर जलकर हुए राख

बारसोई4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बारसोई के नलसर पंचायत अंतर्गत गोविंदपुर गांव में अचानक रात्रि के समय आग लगने से 4 परिवार के आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए तथा लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। बता दें कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि अगल बगल के लोगों को आग बुझाने में काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। घंटो कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ित की पहचान गोविंदपुर के वार्ड नंबर 7 स्थित अब्दुल रज्जाक, मो हुदा, पाजे नूर के रूप में हुई है। इस संबंध में स्थानीय मुखिया लूसी खातून ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन 4 परिवार के घर पूरी तरह से जल चुके हैं। घटना की सूचना अंचल पदाधिकारी को दी गई। लोगों ने मुआवजा देनेे की मांग की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें