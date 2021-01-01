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मासिक समीक्षा बैठक:लंबित मामले को निपटाएं, रात्रि गश्ती में लाएं तेजी: एसडीपीओ

बारसोईएक घंटा पहले
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  • एसडीपीओ कार्यालय में हुई मासिक समीक्षा बैठक

बारसोई अनुमंडल मुख्यालय स्थित एसडीपीओ कार्यालय के प्रांगण में एसडीपीओ प्रेमनाथ राम के अध्यक्षता में मासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें अनुमंडल स्तरीय सभी पुलिस थाना एवं ओपी के प्रभारी मौजूद रहे।

इस दौरान एसडीपीओ ने उपस्थित सभी थानाध्यक्षों से बारी-बारी से लंबित मामलों की समीक्षा की तथा समीक्षा के उपरांत सभी थानाध्यक्षों एवं ओपी अध्यक्ष लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटार करने हेतु निर्देश दिया।

उन्हाेंने कहा कि विधि व्यवस्था सुचारू रूप चलाने के लिए रात्रि गस्ती एवं क्षेत्रीय गस्ती में तेजी लाएं है। बैठक में इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह, बारसोई थानाध्यक्ष रामविलास सिंह, आबादपुर थानाध्यक्ष संजय सिंह, कचना ओपी अध्यक्ष जावेद अहमद, तेलता ओपी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे ।

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