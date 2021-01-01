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निरीक्षण:डीआईजी ने किया बसंतपुर थाने का औचक निरीक्षण

बसंतपुरएक घंटा पहले
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सारण के पुलिस उपमहानिरीक्षक मनु महाराज ने रविवार दोपहर बसंतपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एएसआई जगदीश प्रसाद व ललित यादव उपस्थित पाए गए। उपमहानिरीक्षक ने प्रभारी थानाध्यक्ष देवेन्द्र पंडित के अनुपस्थित होने पर एसडीपीओ महाराजगंज से बारह घंटे में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश स्टेशन डायरी में दर्ज कर दिया। उपमहानिरीक्षक के अचानक पहुंचते ही थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई। थाने के कुछ चौकीदार व पुलिस बल बचते दिखे। उन्होंने थाना परिसर के अभिलेखों की जांच भी किया। डीआईजी के जाने के एक घंटे बाद एसडीपीओ पोलस्त कुमार, इंस्पेक्टर दलबदल के साथ बसंतपुर थाने पहुंचे।

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