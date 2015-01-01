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कार्रवाई:सुनीता हत्याकांड में आरोपितों से पूछताछ

बसंतपुरएक घंटा पहले
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कुमकुमपुर गांव की सुनीता हत्याकांड में शामिल तीन आरोपितों को पुलिस ने शनिवार को पूछताछ की जा रही है। इसे शुक्रवार को पुलिस ने हिरासत में ली थी। गिरफ्तार आरोपित धनंजय राम,बबलू शर्मा और राजू कुमार राम शामिल है। इधर, मृतका के भाई ने एसपी को आवेदन देकर पुलिस पर अविश्वास जताया है। उसने कहा है कि मूल घटना के सत्य को छिपाकर एफआईआर दर्ज की गई है। उसे सादे कागज पर पुलिस ने हस्ताक्षर करा लिया है। साथ ही आरोपितों को लाभ देेने के उद्देश्य से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसने कहा है कि मतदान के दिन बहन अपनी भाभी के साथ मतदान केन्द्र गई थी। वोट डालकर भाभी तो लौट गई पर सुनीता का नहीं आई। इसके बाद उसका शव मिला।

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