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अपहरण का मामला:अपहृत नाबालिग लड़की 23 दिन के बाद बरामद

बसंतपुर4 घंटे पहले
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बसन्तपुर वार्ड नंबर 7 प्रदीप पासवान के अपहृत 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को वीरपुर पुलिस ने बलभद्रपुर से बरामद कर लिया है। बरामद लड़की के पिता प्रदीप पासवान ने 11 जनवरी को वीरपुर थाने में अपनी पुत्री रानी कुमारी उम्र 15 वर्ष के अपहरण का मामला दर्ज किया था।

मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार कार्यवाई के बाद दो फरवरी की शाम अपहृत नाबालिग रानी कुमारी को वीरपुर पुलिस ने बलभद्रपुर स्थित ऑटो स्टैंड से बरामद कर लिया। जानकारी देते हुए वीरपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि 23 दिन पूर्व 11 जनवरी को बसंतपुर वार्ड नंबर 7 निवासी प्रदीप पासवान के द्वारा वीरपुर ट्यूशन पढ़ने आई उनके पुत्री के अपहरण किए जाने का मामला दर्ज किया गया था।

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