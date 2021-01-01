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शर्मनाक:शौच को निकली नाबालिग से दो युवकों ने किया दुष्कर्म

बेलदौर6 घंटे पहले
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  • बेलदौर के गेंधारसन का मामला

थाना क्षेत्र के गेंधारसन गांव में शनिवार शाम शौच करने गई एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के दो युवक द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में कुर्बन पंचायत निवासी पीड़ित नाबालिग के पिता ने रविवार को स्थानीय में आवेदन देकर बाइकसवार दो युवक के विरुद्ध पुत्री को जबरन अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने की शिकायत की है। पीड़ित पिता ने कहा है कि शौच के लिए निकली थी तब सुनसान जगह पर मौका देखकर इस घटना को अंजाम दिया गया। मामले में थानाध्यक्ष शिव कुमार यादव ने बताया कि आवेदन मिला है, मामले की छानबीन की जा रही है। दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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