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टीकाकरण:25 कर्मियों को लगाया गया कोरोना का टीका

भरगामाएक घंटा पहले
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भरगामा में कोविशील्ड टीका बुधवार को 25 आईसीडीएस कर्मी व आशा कार्यकर्ता को दिया गया। टीका लेने वाले काफी उत्साहित थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 का लक्ष्य कोविशिल्ड टीका के लिए निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के अनुरूप 25 कर्मी टीका लेने पीएचसी आए। टीका लेने वाले में सबसे अधिक आशा कार्यकर्ता शामिल थी।

जानकारी अनुसार कोविशील्ड टीका लगाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा पीएचसी भरगामा को चुना गया है। कोविशिल्ड का टीका के लिए आईसीडीएस कर्मी को लगाया गया। जिसको लेकर पीएचसी को आकर्षक ढंग से सजाया गया है।

मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ.ओम प्रकाश मंडल,डाॅ.अफताब आलम, डाॅ बाबर, बीएचएम शैलेन्द्र कुमार, यूनिसेफ प्रतिनिधि अमिता कुमारी, टेक्नीशियन ओम प्रकाश ठाकुर, पीरामल स्वास्थ्य प्रतिनिधि उदय कुमार, आशा कुमारी, लाली लक्की, अनीता कुमारी, खुशबू कुमारी व अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे

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