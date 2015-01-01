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विस चुनाव:रुपौली विधानसभा के 454 मतदान केंद्र पर भेजे गए 1816 मतदानकर्मी

भवानीपुर3 घंटे पहले
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भवानीपुर प्रखंड मुख्यालय में अपनी बारी का इंतजार करते मतदान कर्मी।
  • रूपौली विधानसभा में 3.68 लाख वोटर, इनमें 148129 महिला मतदाता

रुपैली विधानसभा को लेकर रुपौली विधानसभा क्षेत्र के कुल 454 मतदान केंद्र पर कुल 1816 मतदानकर्मियों को भेजा गया । जिसमें भवानीपुर प्रखण्ड के 145 मतदान केंद्र है। रुपौली विधानसभा में कुल 3 लाख 68 हजार 2 कुल मतदाता शनिवार को अपने अपने मतदान केंद्र पर मत का प्रयोग करेंगे। इसमें 158661 पुरुष मतदाता 148129 महिला मतदाता और 12 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है । गुरुवार की अहले सुबह से भवानीपुर रुपौली और बड़हरा प्रखण्ड से आए सभी महिला पुरुष मतदान कर्मी को देर संध्या 8 बजे तक भेजा गया।वहीं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी प्रेम कुमार ने जनाकारी दिया कि सभी मतदानकर्मियों को वाहनों द्वारा सुरक्षित मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है इस मौके पर रुपौली , भवानीपुर , और बड़हरा के मतदानकर्मियों की भीड़ लगी रही और वहीं तीनो प्रखण्ड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी व्यवस्था में मुस्तैद दिखे ।

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