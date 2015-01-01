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हिना हत्याकांड:दामाद, समधी और समधिन पर हत्या का आरोप

भवानीपुर3 घंटे पहले
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  • परिजनों के आवेदन पर हत्या का मामला दर्ज

भवानीपुर थाना क्षेत्र के भेलवा में गांव में रविवार को विवाहिता को मौत मामले में परिजनों के लिखित आवेदन पर भवानीपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताते चलें कि प्रखंड क्षेत्र के भेलवा गांव में रविवार को विवाहिता की जहर खाने से मौत होने का मामला सामने आया था। मृतका के पिता गौतम जयसवाल ने दामाद राहुल कुमार, उसके पिता चंद्र गोपाल चौधरी, दामाद की मां दयावती चौधरी पर अपनी बेटी को जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। थाने में दिए आवेदन के अनुसार गौतम जायसवाल ने बताया कि तीन वर्ष पूर्व अपनी बेटी की शादी भेलवा निवासी टुनटुन चौधरी के बेटे राहुल चौधरी से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज को लेकर उनके ससुराल वालों के द्वारा बराबर दबाव बनाया जा रहा था। मृतका के पिता ने कहा कि कुछ न कुछ हमलोगों के द्वारा भरपाई की गई। मृतका जब-जब बीमार पड़ी तब तब मायके वालों ने ही इलाज करवाया। भवानीपुर थाना प्रभारी सुभाष मंडल ने कहा कि पीड़ित के द्वारा आवेदन दिया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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