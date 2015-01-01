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धोखाधड़ी:एटीएम कार्ड बदलकर खाते से निकाले 30 हजार रुपए

बिहारीगंज31 मिनट पहले
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बिहारीगंज में धोखे से एक महिला का एटीएम कार्ड बदलकर उचक्कों ने उसके खाते से 30 हजार रुपए निकाल लिए। पीड़ित महिला स्मृति देवी शेखपुरा पंचायत के वार्ड संख्या-दस की निवासी हैं। उनके अनुसार वह बिहारीगंज के सेंट्रल बैंक के एटीएम से रुपए की निकासी के लिए बुधवार की शाम में गई थीं। खुद से रुपए निकालने का प्रयास करने पर भी नहीं निकाल सकीं। इसी बीच पहले से मौजूद एक लड़के ने सहायता के नाम पर उसके हाथ से एटीएम कार्ड लिया और बड़ी चालाकी से उसे बदल दिया। बाद में बोला कि रुपए नहीं निकलेगा। घर वापस लौटने पर महिला को पता चला कि वह ठगी का शिकार हो गई है। डेबिट कार्ड पर श्रीकांत कुमार का नाम लिखा हुआ था। बाद में बिहारीगंज में बैंक द्वारा जानकारी दी गई कि उसके डेबिट कार्ड का इस्तेमाल मिनी सीएसपी जो चंदा देवी के नाम से है, पूर्णिया जिले के भवानीपुर से किया गया है। गौरव कुमार नाम के लड़के द्वारा 30 हजार की निकासी की गई है। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि पीड़िता के द्वारा उक्त व्यक्ति का फोटो भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन करेगी।

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